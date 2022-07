De bitcoin heeft in juni zijn slechtste maand ooit beleefd, schrijft zakenzender CNBC vrijdag. De waarde van de cryptomunt daalde met zo'n 38 procent, terwijl ook andere cryptovaluta flink verloren.

De waardedaling maakt deel uit van een breder verlies aan vertrouwen in de financiële markten. Aandelenbeurzen staan al tijden in het rood, maar de verliezen in cryptoland zijn nog groter.

Een van de redenen hiervoor is de hogere rente die wordt gerekend als gevolg van ingrepen van centrale banken. Geld lenen wordt hierdoor duurder, waardoor beleggers minder risicovolle beleggingen doen. Cryptomunten worden doorgaans gezien als risicovol.

Als gevolg hiervan crashten in mei onder meer stablecoin TerraUSD en zustermunt Luna. Cryptobedrijven beginnen de pijn van de zogeheten 'cryptocrash' nu ook te voelen en zijn banen aan het schrappen, met nog meer onzekerheid in de markt als gevolg.

Inmiddels hangt de bitcoinkoers al een aantal weken rond de prijs van 20.000 dollar (19.200 euro), terwijl de koers in juni nog opende op 31.730 dollar. Vrijdag omstreeks 15.00 uur is een bitcoin 19.260 dollar waard.