Gebruikers van de Prime-dienst van webwinkel Amazon moeten de dienst met twee klikken kunnen opzeggen. Dat heeft de webwinkelgigant afgesproken met verschillende Europese consumentenautoriteiten, meldt toezichthouder ACM vrijdag.

Met de afspraak kunnen gebruikers van de dienst, bekend van de pakketbezorging en de streamingdienst voor series en films, makkelijker opzeggen.

Voordat deze afspraken werden gemaakt, konden consumenten wel makkelijk een abonnement afsluiten bij Amazon, maar moesten ze veel moeite doen om het abonnement op te zeggen. Gebruikers moesten bijvoorbeeld verschillende pagina's door scrollen en waarschuwingen wegklikken. Dat hoeft nu niet meer.

"We zien vaker dat bedrijven consumenten beïnvloeden om keuzes te maken die ze anders niet zouden maken, door het ze bijvoorbeeld moeilijk te maken hun abonnement te beëindigen", zegt ACM-bestuurder Cateautje Hijmans van den Bergh. "Dit soort manipulatie door de vormgeving van de app of website kan een schending van de consumentenregels zijn. Daar treden we tegen op", aldus Hijmans van den Berg.