Benzine is de laatste weken iets goedkoper geworden. De gemiddelde landelijke adviesprijs staat vrijdag op 2,460 euro per liter, het laagste punt sinds precies een maand, blijkt vrijdag uit cijfers van consumentencollectief UnitedConsumers. Toch doet tanken nog altijd pijn. Driekwart jaar geleden betaalden we ongeveer 2 euro per liter.

Op 8 juni stond de benzineprijs op recordhoogte; de adviesprijs was toen 2,505 euro per liter. Sindsdien is daar dus 4,5 cent van afgegaan. Dat benzine wat minder duur is geworden, komt vooral doordat de handelsprijzen voor olie zijn gedaald de voorbije weken.

In de eerste dagen van vorige maand steeg een vat Brentolie, een belangrijke maatstaf voor Europese olie, naar een prijs van ruim 120 dollar (bijna 115 euro). Donderdag was dit gedaald naar minder dan 110 dollar. De prijs van een vat Amerikaanse WTI-olie liet afgelopen maand ongeveer hetzelfde verloop zien.

Ondanks de daling is er nog altijd sprake van dure benzine. Anderhalf jaar geleden was de adviesprijs nog nooit boven de 1,90 euro uitgekomen, een prijs waar velen nu blij mee zouden zijn. Dat brandstof zoveel duurder is geworden, kwam onder meer door heropleving van de economie na de coronalockdowns.

Daar kwam in februari de Russische inval in Oekraïne bij. Rusland is een belangrijke olie-exporteur, maar westerse landen hebben afgesproken geen Russische olie meer te kopen. De olieprijs knalde in maart dan ook ongekend snel omhoog. Het kabinet kwam weliswaar met een accijnsverlaging om de pijn wat te verzachten, maar die verlaging is inmiddels grotendeels tenietgedaan doordat de prijzen verder zijn gestegen.

Dieselprijs amper gedaald

De prijs van diesel is de afgelopen maanden zelfs nog wat harder opgelopen dan die van benzine. Dit komt mogelijk doordat diesel relatief vaak wordt gemaakt van olie uit Rusland. Ook staat de verkoop van dieselauto's onder druk. De dieselprijs is de voorbije weken dan ook nauwelijks gedaald.

Op veel plekken betaal je overigens minder dan de adviesprijs doordat veel tankstations korting geven. Vooral langs gemeente- en provinciale wegen kunnen er plekken zijn waar je voor benzine minder dan pakweg 2,35 euro betaalt.