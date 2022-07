De inflatie in de eurozone is in juni naar een nieuwe recordhoogte gestegen, blijkt vrijdag uit een eerste raming van statistiekbureau Eurostat. De prijsstijging bedroeg afgelopen maand 8,6 procent vergeleken met dezelfde maand vorig jaar. In mei bedroeg deze nog 8,1 procent.

De inflatie in het eurogebied wordt, net als in Nederland, aangejaagd door torenhoge energieprijzen. Vergeleken met juni vorig jaar stegen die met een kleine 42 procent, een stijging ten opzichte van mei. Verder stijgen de prijzen van voedsel, drank en tabak ook harder dan in voorgaande maanden.

Wat opvalt is dat de inflatie in zeventien van de negentien landen toeneemt; alleen in Nederland en Duitsland was de inflatie in juni iets lager dan in mei. Uitschieters zijn de Baltische staten: de inflatie in Estland, Litouwen en Letland steeg in juni naar respectievelijk 22,5, 20,5 en 19 procent. In Nederland kwam de geldontwaarding op 9,9 procent uit, bleek eerder.

Met de 8,6 procent stijgt de inflatie in de eurozone iets harder dan economen hadden verwacht. Mogelijk gaat dat nog invloed hebben op de volgende vergadering van de Europese Centrale Bank (ECB). De centrale bank heeft eerder aangegeven de belangrijkste rentestand binnenkort met een kwart procentpunt te gaan verhogen, maar de kans bestaat dat er misschien nog een kwartje bijkomt. De volgende beleidsvergadering staat gepland voor 21 juli.