Beursindexen in de Verenigde Staten hebben donderdag een buitengewoon slecht half jaar afgesloten. Zo verloor de Dow Jones Industrial Average meer dan 15 procent in de voorbije zes maanden en de S&P 500 zelfs ruim 20 procent. Dat waren de grootste dalingen in respectievelijk ruim vijftig en zestig jaar. Ook de Nederlandse AEX kromp in het eerste half jaar, met ruim 17 procent.

Naast de Amsterdamse beursgraadmeter hebben ook andere Europese beursindexen het niet best gedaan. Zo verloor de Britse FTSE in de afgelopen zes maanden 20 procent, terwijl de Stoxx 600 - een index met aandelen uit zeventien Europese landen - een verlies van 17 procent noteerde, meldt BBC News.

Dat aandelenbeurzen het de afgelopen tijd slecht hebben gedaan, komt vooral door renteverhogingen van centrale banken in de VS en Europa. De banken hebben hun rentes al verhoogd of hebben aangekondigd dat te doen, om zo de inflatie in toom te houden.

Prijzen van goederen en diensten zijn de afgelopen maanden flink opgelopen. Verhoging van de rente kan dit tegengaan, omdat consumenten dan eerder geneigd zijn te sparen. Maar als sparen aantrekkelijker is, wordt er minder belegd, waardoor koersen dalen.