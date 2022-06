Heineken is een terugroepactie gestart voor miljoenen kleine bierflesjes die vanaf april zijn geproduceerd. De brouwer waarschuwt dat er mogelijk glas in zit.

Het gaat om flesjes van 25 centiliter met schroefdrop, zonder statiegeld. Volgens de brouwer kunnen er glasschilfers van de onderzijde loskomen en in het bier terechtkomen.

Heineken ontdekte het risico op glasschilfers door een klant die hierover klaagde. "Er is één klant geweest die het glas heeft aangetroffen", vertelt de woordvoerder van de brouwer. Er is een kleine kans dat het glas in de andere miljoenen flesjes zit, aldus de woordvoerder, "maar we nemen het zekere voor het onzekere".

Na de binnengekomen klacht ging Heineken op onderzoek uit. De lading flesjes die sinds april is geproduceerd, bleek inderdaad niet ongevaarlijk. Het onderzoek wees uit dat het glas kan loslaten. Voor april werkte Heineken met een andere leverancier.

De flesjes zijn verkocht door supermarkten, groothandels, slijterijen en webshops. Heineken laat weten dat consumenten de flessen kunnen terugbrengen naar de verkooplocatie en het aankoopbedrag terugkrijgen. Op de site van Heineken staan alle productienummers van flesjes waar een risico is op glas in het bier.