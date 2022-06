De Nederlandse arts Rebecca Gomperts heeft de vraag naar abortuspillen via haar website Aid Access zien verviervoudigen sinds het Amerikaanse hooggerechtshof een streep trok door het federale recht op abortus. "Vroeger kregen we zo'n zeshonderd mails per dag, nu zijn het er vierduizend", vertelt ze tegen NU.nl.

Gomperts richtte de website vier jaar geleden op samen met een aantal internationale dokters. Dat deden ze omdat er vanuit veel landen vraag was naar goed beschikbare abortuspillen.

"Vooral in landen waar veel mensen onder de armoedegrens leven, zoals de VS", zegt Gomperts. "Abortus kost daar gemiddeld 600 dollar (zo'n 573 euro, red.), maar dat kunnen velen niet betalen. En als ze naar de abortuskliniek willen moeten ze vaak heel ver reizen, terwijl het openbaar vervoer daar niet optimaal werkt."

De organisatie helpt vrouwen in verschillende landen, maar is vooral actief in de Verenigde Staten. De dienst is al vanaf het begin populair, maar sinds eind vorige week is de vraag geëxplodeerd.

Afgelopen vrijdag vernietigde het Amerikaanse hooggerechtshof het federale recht op abortus. Dat maakt abortus in de VS niet illegaal, maar staten mogen zelf beslissen of ze het toestaan of niet. In zeventien staten is abortus intussen verboden.

De organisatie krijgt nu vier keer zoveel aanvragen als daarvoor. "Gelukkig zijn we met een groot team, dus we kunnen dit perfect aan", aldus Gomperts.

Europese dokter schrijft pillen voor

Als vrouwen abortuspillen bestellen via Aid Access, worden die voorgeschreven door een Europese dokter. Die geeft het voorschrift vervolgens door aan een Amerikaanse of Indiase online apotheek, afhankelijk van de staat of het land waarin de vrouwen wonen.

Die apotheek zorgt er op haar beurt voor dat de pillen via de post bij de aanvrager terechtkomen, voor een zesde van de Amerikaanse prijs.

Al die zaken zijn volledig legaal, omdat Gomperts opereert vanuit Europa. Ze woont in Nederland en haar bedrijf is ingeschreven in Oostenrijk. Daar is abortus volledig legaal, ook na 24 weken als er bepaalde complicaties zijn.

In Nederland staat abortus nog in het strafwetboek. Daardoor is het onder meer illegaal om een abortus te laten uitvoeren bij een arts die niet erkend is door het ministerie van Volksgezondheid. Ook mag een foetus na 24 weken niet meer geaborteerd worden. Gomperts pleit er, net als enkele oppositiepartijen, voor om abortus uit het strafrecht te halen.