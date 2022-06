Ben & Jerry's is het niet eens met het besluit van moederbedrijf Unilever om het ijsmerk in Israël te verkopen aan Avi Zinger, eigenaar van branchegenoot American Quality. Door de verkoop blijft Ben & Jerry's onder de Hebreeuwse en Arabische naam toch beschikbaar in Israëlische nederzettingen in Palestijns gebied.

Ben & Jerry's laat via Twitter weten dat het niet achter het besluit van Unilever staat. Het ijsmerk, dat een activistisch imago heeft, haalde het ijs eerder van de Israëlische markt omdat de verkoop in de nederzettingen in Palestijns gebied niet past bij de normen en waarden van het bedrijf. Dat was niet naar de zin van veel Israëliërs, die het merk in meerdere landen probeerden te boycotten.

Het bedrijf is het nog steeds niet eens met de nederzettingenpolitiek, stelt het in een tweet. Maar het lijkt zich wel bij het besluit van Unilever neer te leggen. Ben & Jerry's benadrukt dat het merk in Israël door de deal volledig in handen is van en gerund wordt door American Quality.

Ben & Jerry's had bij de overname door Unilever in 2000 bedongen dat het zijn eigen koers mocht blijven varen op het gebied van zijn sociale missie. Unilever werd daarbij primair verantwoordelijk voor financiële en operationele beslissingen. Volgens Unilever is Ben & Jerry's alleen in Israël verkocht. Het concern blijft eigenaar van het merk elders.