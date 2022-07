Vanaf vrijdag kunnen werkenden en werkzoekenden weer aanspraak maken op 1.000 euro tegemoetkoming in de studiekosten. Het gaat om de derde ronde van het zogeheten STAP-budget, waarbij 32,6 miljoen euro te vergeven is. Wie interesse heeft, moet er snel bij zijn. De vorige twee keer was het geld binnen enkele dagen op.

Ook deze keer houdt het UWV, waar je vanaf 10.00 uur de aanvraag kunt doen, er rekening mee dat de animo groot is. Bij de eerste ronde in maart waren er zelfs zoveel aanmeldingen, dat er technische problemen ontstonden. Sindsdien zijn er maatregelen genomen om dat te voorkomen.

Het budget is vrijgemaakt om mensen te helpen die zich willen laten bij- of omscholen. Daarbij gaat het zowel om mensen die al een baan hebben als om werkzoekenden. Het gaat nadrukkelijk niet om het volgen van een hobbycursus.

Wie aanspraak wil maken op het geld, moet zich al hebben ingeschreven bij een opleider. Zonder zo'n voorinschrijving kun je je aanvraag niet indienen, meldt het UWV.

Al 30.000 vooraanmeldingen binnen

Inmiddels heeft de instantie al 30.000 vooraanmeldingen ontvangen. Toch betekent het niet dat het gros van het geld al op is. "Het aantal vooraanmeldingen is een indicator, meer niet", legt een woordvoerder uit. "Mensen zonder vooraanmelding hebben net zoveel kans."

De vorige ronde kreeg het UWV zo'n 44.000 aanvragen binnen voor 5.300 verschillende opleidingen. Het budget werd het vaakst aangevraagd door zorgmedewerkers. Een klein deel van de aanvragen werd afgekeurd, omdat ze niet aan de voorwaarden voldeden, de opleiding geannuleerd was of de aanvrager studiefinanciering ontving.

Wie deze keer misgrijpt, kan later dit jaar alsnog zijn slag slaan. Op 1 september en 1 november gaat het loket weer open. Als je dit jaar al eerder een STAP-budget hebt ontvangen, moet je wachten tot 2023. Dan wordt er in totaal 200 miljoen euro uitgetrokken voor om- en bijscholing.