FEBO heeft de Haute Friture en Zeeman een fancollectie, en nu introduceert ook supermarktketen Albert Heijn (AH) een eigen kledinglijn. De shirts, shorts, sokken, truien en vissershoedjes zijn vanaf vandaag in alle AH's te koop, zo laat het bedrijf weten.

"Het is in alle winkels te koop, maar er is wel maar een handjevol per winkel beschikbaar", zegt een woordvoerder. De keten noemt het dan ook een limited edition-kledinglijn.

De outfits zijn volgens AH ideaal om te dragen naar een festival, op vakantie of een dagje strand. De collectie bestaat uit een hawaïshirt, een jogshort, sokken, een trui en een vissershoedje.

Er staat een AH-logo in retrostijl op. "Het AH beeldmerk is een van de oudste onveranderde logo's van Nederland", aldus AH.