Het aantal meldingen bij verzekeraars over schade door extreme weersomstandigheden is in 2021 weer toegenomen, meldt het Verbond van Verzekeraars donderdag. Vooral de overstromingen in Limburg en delen van Noord-Brabant zorgden in juli vorig jaar voor een piek in de schadeclaims. Er werd voor een bedrag van zeker 180 miljoen euro aan schade aangericht.

Niet alleen de overstromingen in de zomer zorgden voor ellende in het afgelopen jaar, ook in de winter volgden weersextremen elkaar in rap tempo op. De storm, ijzel en hevige sneeuwval in januari, februari en maart veroorzaakten behoorlijk wat schade.

Toch was de hevige regen in Limburg de grootste boosdoener. De schade lag hierdoor in de tweede helft van 2021 ongeveer een kwart hoger dan in de jaren ervoor.

Vanwege de coronapandemie was het in veel gevallen moeilijker de schade te herstellen. Dat kwam niet alleen door de verschillende lockdowns die het herstel vertraagden. "Er heerste een schaarste aan vakmensen en materiaal", laat het Verbond van Verzekeraars weten.

De schade door extreme weersomstandigheden neemt de afgelopen jaren toe, laat een woordvoerder van het Verbond van Verzekeraars weten. Als er geen maatregelen worden genomen om schade te voorkomen, zal de schade volgens de bond de komende jaren alleen maar toenemen.

Het beter inlichten van mensen die last kunnen ondervinden van de weersomstandigheden is een goed begin. "Wij werken daarom samen met het KNMI, zodat verzekeraars klanten kunnen waarschuwen als er bijvoorbeeld een harde hagelbui aankomt", aldus de woordvoerder van de bond. "Als wij er dan voor kunnen zorgen dat de kassen goed beschermd zijn, scheelt dat een hoop gebroken glas."