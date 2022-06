Ruim een half miljoen huishoudens met een sociale huurwoning krijgen een eenmalige huurverlaging. Deze komt uit op gemiddeld 57 euro per maand. Ook gaan woningcorporaties de komende jaren tienduizenden extra woningen bouwen. Dat hebben ze afgesproken met minister van Wonen Hugo de Jonge en de Woonbond.

De huurverlaging moet zorgen voor lastenverlichting van degenen met de laagste inkomens. De verlaging gaat dan ook gelden voor huishoudens met een inkomen van maximaal 120 procent van het sociaal minimum. Hierdoor komen 510.000 huishoudens in aanmerking voor deze maatregel.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen op de woningmarkt

Daarnaast is afgesproken dat de jaarlijkse huurverhoging niet langer is gekoppeld aan de inflatie, maar aan de cao-lonen. De inflatie is momenteel erg hoog en dat zou kunnen betekenen dat de huren ook flink omhooggaan. In plaats daarvan gaan de huren voortaan omhoog met 0,5 procent minder dan de gemiddelde loonstijging die in cao's is afgesproken Dit betekent dus dat de huren gemiddeld minder hard stijgen dan de lonen.

300.000 nieuwe huizen in 2030

De minister en de corporaties hebben ook afspraken gemaakt over het bouwen van nieuwe huizen. De woningcorporaties moeten voortaan elk jaar 30.000 nieuwe huizen realiseren. Dat is een verdubbeling van eerdere afspraken. Dit moet zorgen dat er voor het einde van dit decennium 250.000 nieuwe sociale huurwoningen zijn gebouwd.

Daarbovenop moeten de corporaties vóór 2030 nog eens 50.000 huizen bouwen die vallen in de middenhuursector. Het gaat dan om woningen waar huurders 850 tot 1.000 euro per maand voor moeten betalen. Bij het toewijzen van een deel van die woningen krijgen doorstromers uit de sociale huurwoningen voorrang. Eind dit jaar moet duidelijk worden waar al die 300.000 nieuwe huizen komen te staan.

Verduurzaming moet sneller

Op het gebied van verduurzaming zijn ook afspraken gemaakt. Zo worden huurwoningen met een energielabel E, F of G sneller verduurzaamd. De corporaties mogen de verduurzaming niet aangrijpen om de huren te verhogen. Daarnaast wordt geld uitgetrokken voor het verbeteren van huurwoningen door het aanpakken van asbest, schimmel- en vochtproblemen en het bevorderen van de brandveiligheid.

De plannen worden gefinancierd doordat corporaties voortaan geen verhuurderheffing meer hoeven te betalen. Dit scheelt ze per jaar 1,7 miljard euro. Dat geld investeren de corporaties dus in lagere huren, nieuwbouw en het verbeteren van bestaande woningen.