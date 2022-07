De concurrentie tussen verschillende sectoren om extra personeel aan zich te binden wordt met de dag groter. Vooral flits- en maaltijdbezorgers, supermarkten en de horeca strijden om jonge seizoenswerknemers, blijkt uit een rondgang van NU.nl.

"Er is sprake van een gigantisch probleem: veel horecaondernemers kunnen momenteel niet de omzet behalen die ze willen vanwege het tekort aan mensen", zegt directeur Inga Blokker van FoodService Instituut Nederland. "Er wordt zeker geconcurreerd om seizoenswerkers en vooral de horeca heeft daar nu last van. En de problemen zijn nog lang niet opgelost."

Ook de supermarkten zoeken nog altijd naar personeel, maar tot grote problemen zoals lege schappen leidt dat niet. "Door de krapte kan het voorkomen dat de servicegraad minder is dan we willen, maar uiteindelijk gaat alles door", zegt een woordvoerder van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL).

De branchevereniging geeft verder aan dat het klopt dat bijvoorbeeld flitsbezorgers in de grotere steden in dezelfde arbeidspool vissen als supermarkten. "Dat geldt ook voor de horeca. Vooral jongeren hebben veel keuze in bijbanen en dat zorgt voor de nodige concurrentie. Daar heeft de supermarktbranche in die zin last van."

Trekken aan iedere potentiële werknemer

Volgens directeur Dirk Beljaarts van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) wordt er momenteel getrokken aan iedere potentiële werknemer. "De nood is zo hoog, dat elke werkgever wel een jongere in dienst wil nemen. Zeker nu er meer seizoenswerk is in de sector."

Beljaarts benadrukt wel dat de problemen overal groot zijn. "De treinen rijden niet, Schiphol heeft niet genoeg beveiligers en ga zo maar door. Maar de overheid kan ons een handje helpen, bijvoorbeeld door het voor mensen die in een uitkeringssituatie zitten aantrekkelijker te maken om te werken."

Volgens FSIN-directeur Blokker is het niet meer vanzelfsprekend dat al het werk door mensen wordt gedaan. "We zullen bepaalde processen simpeler moeten maken en meer moeten inzetten op technologie, zoals zelfservice of zelf bestellen en betalen in de horeca."