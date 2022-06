Het minimumuurloon voor wie meer dan 36 uur per week werkt, moet over anderhalf jaar omhooggaan. Dat wil het kabinet, dat daarmee tegemoetkomt aan een plan van GroenLinks en PvdA.

Nu is het nog zo dat het minimumloon voor fulltimers wordt vastgesteld op een maandbedrag. Dat wettelijke maandelijkse minimum is hetzelfde, ongeacht of je 36, 38 of 40 uur werkt. Daar kan in de praktijk van worden afgeweken, maar dat staat niet in de wet.

GroenLinks en PvdA waren het daar niet mee eens. Die partijen vinden dat het wettelijke minimumloon voor iemand die 40 uur werkt hoger moet zijn dan voor iemand die 36 uur werkt. Zij stelden daarom voor om een minimumloon per uur in te stellen, waardoor iemand die 40 uur werkt meer verdient dan iemand die 36 uur werkt.

Het kabinet is met een voorstel gekomen, dat sinds donderdag ter consultatie ligt. Dat betekent dat belanghebbenden hun mening hierover duidelijk kunnen maken aan het kabinet. Als alles volgens planning verloopt, worden de nieuwe regels op 1 januari 2024 van kracht.