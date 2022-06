Schiphol hoeft minder hard dan verwacht in te grijpen om de zomerdrukte aan te kunnen. In augustus kunnen er vanaf de luchthaven maximaal 73.000 mensen per dag vertrekken, iets meer dan de 72.500 waar eerder van werd uitgegaan, zo heeft de luchthaven donderdag bekendgemaakt.

Schiphol heeft luchtvaartmaatschappijen en reisorganisaties laten weten dat er in de eerste week van augustus per dag gemiddeld duizend passagiers per dag minder dan gepland vertrekken. In de rest van augustus hoeft het voorspelde aantal vertrekkende passagiers niet omlaag, omdat de capaciteit van de luchthaven in die periode vergelijkbaar is met het verwachte aanbod.

De komende twee maanden zal Schiphol een maximum aantal vertrekkende reizigers per dag verwerken, vanwege de vele problemen op de luchthaven. Ook worden er vluchten geschrapt. In juli zal Schiphol maximaal 67.500 reizigers per dag verwerken.

De luchthaven kampt met een tekort aan beveiligers en bagageafhandelaars. In combinatie met de toegenomen stroom vakantiegangers zorgt dit al weken voor grote drukte, met soms annuleringen en vertragingen van vluchten tot gevolg.