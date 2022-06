Na lange rijen passagiers die wachten om door de beveiligingscontroles te komen, staan er nu overal ter wereld stapels koffers in aankomsthallen op vliegvelden, ook op Schiphol. Luchthavens en maatschappijen worstelen door de personeelstekorten met de sterke aanwas van het aantal mensen dat wil reizen.

Tijdens de coronacrisis kwam de luchtvaart helemaal stil te liggen en werd veel personeel de wacht aangezegd. Ook worden vanwege de seizoensgevoeligheid van oudsher veel flexibele krachten in deze sector ingehuurd.

In de ruim twee jaar dat de pandemie de wereld regelmatig in de greep hield, hebben veel mensen elders werk gevonden en dat leidt nu tot problemen. Op Schiphol speelde het tekort aan beveiligingspersoneel al eerder op. Nu liggen ook daar talloze koffers te wachten om te worden herenigd met hun eigenaar.

Volgens de Airport Services Association, de Europese koepel voor afhandelingsbedrijven voor koffers en bagage, werkten in 2019 nog zo'n 230.000 mensen in Europa in deze sector. Een jaar later was dat meer dan gehalveerd tot onder de 100.000.