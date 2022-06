De inflatie in ons land is momenteel zeer hoog, maar op de middellange termijn is de kans groot dat die rond de 2 procent uitkomt. Daar is wel geloofwaardig beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) voor nodig, meldt het Centraal Planbureau (CPB) donderdag.

In mei was het leven in Nederland 8,8 procent duurder dan een jaar eerder, wat vooral is te wijten aan de sterk gestegen energieprijzen.

Verder maakt de oorlog in Oekraïne onder meer voeding duurder, terwijl bijna alle Nederlandse sectoren kampen met personeelstekorten. Bovendien zijn er nog steeds leveringsproblemen als gevolg van de grote vraag naar goederen en diensten. Die combinatie drijft de prijzen op.

Zelfs als alle prijzen niet meer stijgen vanaf mei, komt de inflatie in ons land dit jaar uit op 8,7 procent, stelt het CPB.

Ondanks de hoge inflatie is er wel ruimte voor loonstijgingen in Nederland. Het risico op een loonprijsspiraal, waarbij bedrijven de hoge lonen doorrekenen in hun prijzen en zo nieuwe inflatie aanwakkeren, is klein.