Post- en pakketbedrijf PostNL stopt eind deze week met standaard een briefje in de bus doen als de bezorger met een pakketje voor een dichte deur staat. Dat scheelt tijd en geld. In een aantal uitzonderingsgevallen valt nog wel een briefje op de mat, zo laat een woordvoerder van het bedrijf weten.

Wanneer je gewoon iets online bestelt, krijg je niet meer een 'we hebben je gemist'-briefje in de brievenbus. Wanneer je als particulier een pakje afgeeft bij bijvoorbeeld een PostNL-punt, gebeurt dat wel als de ontvanger niet thuis is en PostNL van diegene geen e-mailadres heeft.

"Dat doen we in dat geval ook bij officiële stukken of medische zendingen, mits dat zo is aangegeven", zegt de woordvoerder. Hetzelfde geldt voor cadeaus of een relatiegeschenk.

In alle andere gevallen word je digitaal op de hoogte gehouden van waar je pakket is gebleven. "Dat geldt voor circa 95 procent van alle pakketten."

Volgens PostNL wordt bij zo'n één op de tien pakketten niet opengedaan. Het pakje wordt dan vaak bij de buren of bij een PostNL-punt afgegeven. Via een e-mail of de PostNL-app kom je er voortaan achter waar dat is. "Dat scheelt de pakketbezorger tijd en het bespaart 70.000 kilo papier per jaar."