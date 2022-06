De oorlog in Oekraïne heeft de export van tarwe vanuit het Oost-Europese land zo goed als stilgelegd, waardoor landen hun tarwe ergens anders moeten halen. Dat doet de prijzen fors stijgen, wat miljoenen mensen in arme landen in de problemen brengt. Dat zeggen het VN-voedselagentschap FAO en de OESO woensdag.

Oekraïne en Rusland behoren tot de grootste tarwe-exporteurs ter wereld. De landen nemen normaal respectievelijk 20 en 10 procent van de wereldwijde verkoop voor hun rekening. Door de Russische invasie van Oekraïne en de afsluiting van de Zee van Azov en de Zwarte Zee is de uitvoer bijna tot stilstand gekomen.

De graanexport uit Oekraïne ligt momenteel op 20 procent van de normale capaciteit. Wat wel nog wordt uitgevoerd, moet via alternatieve routes als het spoor en de weg. Dat is niet zo efficiënt als over zee, zeggen de organisaties.

Ze denken dat de tarweprijzen in 2022 en 2023 bijna een vijfde kunnen stijgen als Oekraïne helemaal geen graan meer kan exporteren. Verder berekenden ze een prijsstijging met een derde als de uitvoer van Russisch graan halveert.

Wereldwijde ondervoeding kan in twee jaar met 1 procent toenemen

Om voedseltekorten in Afrika te voorkomen en ook de oogsten dit jaar in Oekraïne te redden, moet eind juli 20 miljoen ton tarwe uit Oekraïne worden geëxporteerd, berekende de Europese Commissie eerder. Momenteel wordt gesproken over een alternatieve zeeroute.

Als de Russische export zou worden getroffen, zou de ondervoeding de komende twee jaar wereldwijd met ongeveer 1 procent toenemen. Dat komt overeen met acht tot dertien miljoen mensen, afhankelijk van de mate waarin de export stilvalt, aldus de FAO in een afzonderlijke studie.

In het zwartste scenario blijft de export van graan uit Rusland en Oekraïne ook volgend jaar uit en worden er geen alternatieven gevonden. Dan zullen er volgens de organisatie negentien miljoen mensen extra te maken krijgen met ondervoeding.