IJsmerk Ben & Jerry's blijft toch beschikbaar in Israëlische nederzettingen in Palestijns gebied. Eerder besloten de oprichters van de ijsproducent te stoppen met de verkoop in de nederzettingen, omdat het niet zou passen bij de waarden van Ben & Jerry's. Moederbedrijf Unilever maakt nu bekend dat het zijn belang in het ijsmerk in Israël verkoopt.

Nieuwe eigenaar is Avi Zinger, die al een verkooplicentie voor het ijsmerk had. Hij is van plan om het ijs wel in de Israëlische nederzettingen te verkopen, maar dan onder de Hebreeuwse en Arabische naam.

Ben & Jerry's, dat een activistisch imago heeft, haalde eerder de woede op de hals van veel Israëliërs door aan te kondigen geen ijs meer te willen verkopen in de nederzettingen. De oprichters van het ijsmerk zijn het niet eens met de nederzettingenpolitiek van Israël.

Het bedrijf werd in 2000 overgenomen door Unilever, maar heeft toen bedongen dat het zijn eigen koers mocht blijven varen in zijn sociale missie. Daardoor kon het merk vorig jaar zonder toestemming van Unilever besluiten geen producten meer te verkopen in de nederzettingen.

Wel werd bij de overname afgesproken dat Unilever verantwoordelijk is voor financiële en operationele beslissingen. Daardoor kan Unilever nu besluiten de Israëlische tak te verkopen. Het gaat hierbij alleen om de activiteiten in Israël. Het concern blijft wel eigenaar van het merk in andere landen.