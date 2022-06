De volledige Nederlandse veestapel stootte vorig jaar 471 miljoen kilogram stikstof uit via zijn mest. Dat is 7 procent onder het Europese stikstofplafond, meldt het statistiekbureau CBS donderdag. Het is het vierde jaar op rij dat de uitscheiding van stikstof via dierlijke mest onder het stikstofplafond zit en het vijfde jaar op rij dat de uitstoot daalt.

Om de stikstofproductie in EU-landen onder controle te houden, stelde de Europese Commissie een plafond in voor de hoeveelheid stikstof die een land mag uitscheiden. Voor dierlijke mest bedraagt dat plafond 504,4 miljoen kilogram per jaar. Sinds 2018 zit Nederland onder dat plafond.

Vorig jaar bedroeg de totale stikstofproductie uit dierlijke mest 471 miljoen kilogram, wat 18 miljoen kilogram minder is dan in 2020. Voor het eerst sinds 2015 kwam ook de stikstofuitstoot van koeienmest onder het plafond voor die sector uit. Melkkoeien en hun kalveren scheidden 273 miljoen kilogram stikstof uit, terwijl het plafond 281,8 miljoen kilogram is.

Koeien stootten wel iets meer fosfaat uit via hun mest. Dat komt doordat in het gras dat de koeien kregen minder stikstof en meer fosfaat zat. In totaal daalde de fosfaatuitstoot uit dierlijke mest met 2,7 miljoen kilogram naar 148 miljoen. Daarmee blijft die uitstoot ruim onder het ingestelde plafond van 172,9 miljoen kilogram.

In de varkenssector nam zowel de stikstof- als de fosfaatuitstoot fors af. Dat heeft vooral te maken met de inkrimping van de varkensstapel. Sinds 2017 bestaat er een overheidsregeling waarbij varkensboeren geld krijgen als ze hun bedrijf stopzetten. Die heeft nog niet het gewenste effect, maar heeft wel een kleine impact op de uitstoot.

Ook in de pluimveesector en bij het "overige vee" ging de stikstofuitstoot omlaag. In die laatste categorie is dat volledig toe te schrijven aan het verbod op het houden van nertsen sinds 1 januari vorig jaar, zegt het CBS.