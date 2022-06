De Britse overheid heeft een belang genomen in het seksfeestbedrijf Killing Kittens, zegt de British Business Bank tegen CNN. Oorspronkelijk had het bedrijf een lening gekregen om overeind te blijven tijdens de coronacrisis, maar die is nu omgezet in een aandelenbelang. Hoeveel aandelen de Britse belastingbetaler bezit, is niet duidelijk.

Killing Kittens werd opgericht in 2005 en organiseert in Londen en New York feestjes voor volwassenen. De evenementen richten zich niet specifiek op vrouwen, maar vrouwen mogen wel bepalen wat er gebeurt.

In 2020 kreeg het bedrijf via het Future Fund van de Britse overheid een lening om de coronapandemie te overleven. Evenementen organiseren met veel lichamelijk contact was op dat moment namelijk geen optie. De start-up organiseerde in die periode wel online activiteiten en maakte een datingapp die nog steeds gebruikt wordt. Tijdens de pandemie verviervoudigde het aantal bezoekers op de website van Killing Kittens.

De lening die het fonds in 2020 verstrekte, is ondertussen omgezet in een aandelenbelang. Hoe groot dat belang is, wil de British Business Bank niet zeggen. Een woordvoerder laat wel weten aan CNN dat Killing Kittens "alle criteria voor een investering" bezit.

"Het Future Fund heeft voor al zijn investeringen een standaardset van criteria gebruikt om het proces zo makkelijk mogelijk te maken zonder lange onderhandelingen", zegt de woordvoerder. Eind maart had het fonds een belang in 337 bedrijven.

Killing Kittens reageerde nog niet op de investering.