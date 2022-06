Fred Teeven, voormalig officier van justitie, Fiod-rechercheur en staatssecretaris van Justitie, is deze week benoemd tot nieuwe voorzitter van Nederlandse Brouwers. Dat heeft de belangenclub van bierbrouwers bekendgemaakt.

De leden van Nederlandse Brouwers zijn goed voor 95 procent van de bierproductie in Nederland, waaronder de grote jongens als Heineken en AB InBev. "Ik zet me ervoor in dat iedereen van een goed glas bier kan blijven genieten", aldus Teeven.

De oud-bewindspersoon ging na zijn vertrek uit de politiek aan de slag als buschauffeur. "Hij beschikt over een brede ervaring. In de fase waarin we ons als biersector bevinden, kunnen we die heel goed gebruiken", aldus Nederlandse Brouwers.

In zijn nieuwe functie bij de brouwers richt Teeven zich direct tot zijn oud-collega's in Den Haag. Hij gaat zich bezighouden met hoe invulling wordt gegeven aan het zogenoemde Preventieakkoord, dat alcoholmisbruik moet voorkomen.

"De discussie moet niet doorslaan naar hoe we het Nederlanders zo moeilijk mogelijk kunnen maken om van een lekker glas bier te genieten. Dat is een soort van vertrutting waar ik me niet bij thuis voel," zegt Teeven.

Hij wil bijvoorbeeld dat de ruime verdubbeling van de verbruikersbelasting voor alcoholvrij bier, die voor volgend jaar gepland staat, weer van tafel gaat.