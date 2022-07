De Europese Centrale Bank (ECB) is sinds vrijdag definitief gestopt met alle opkoopprogramma's die waren opgezet sinds de financiële crisis van 2008. In die periode heeft de toezichthouder zo'n 5 biljoen euro aan overheidsschulden opgekocht. Dat is veertig keer de jaaromzet van multinationals Ahold Delhaize en Unilever samen. De plannen voor een nieuw opkoopprogramma staan al in de steigers.

Waarom kocht de ECB schulden op?

Toen in 2008 het faillissement van de Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers de hele bankenwereld dreigde mee te sleuren, besloot de ECB noodleningen te verstrekken aan Europese banken om hen overeind te houden. Door die ingreep werd het voor een aantal landen duurder om hun schulden af te betalen, waardoor zij in de problemen kwamen. Een van die landen was Griekenland, dat gered moest worden door de andere eurolanden en onder toezicht van de EU werd geplaatst. Dat toezicht wordt in augustus van dit jaar opgeheven.

Om de gemoederen te bedaren, kwam toenmalig ECB-voorzitter Mario Draghi in 2012 met zijn befaamde 'whatever it takes'-speech. Daarin zei hij dat de ECB bereid was al het mogelijke te doen om de eurozone te redden. Toch deed de ECB in de daaropvolgende jaren vrij weinig, maar de financiële markten waren gekalmeerd.

Tot Draghi zich in 2015 zorgen maakte over de lage inflatie in de eurozone. Die bedroeg toen net iets meer dan 0 procent, wat betekent dat mensen relatief weinig geld meer uitgeven en de economie dus niet meer groeit. Sindsdien streeft de ECB naar een inflatiepercentage van zo'n 2 procent.

Om dat te bereiken, besloot de centrale bank maandelijks staatsobligaties op te kopen die in het bezit waren van banken. Staatsobligaties zijn schulden van landen die worden 'gekocht' door een andere partij, maar later wel met rente moeten worden terugbetaald. Het is dus een soort lening.

Tegelijk verlaagde de ECB de rente naar historisch lage niveaus. Die combinatie moest er volgens Draghi voor zorgen dat banken meer geld hadden om leningen te verstrekken, terwijl mensen werden gestimuleerd hun geld uit te geven.

18 Mario Draghi in 2012: "Whatever it takes"

Heeft dit gewerkt?

In de eerste jaren na de start van het programma ging de inflatie fors de hoogte in, wat de bedoeling was van de ECB. In 2018, op het hoogtepunt, bedroeg die 1,8 procent. Een jaar later viel die terug naar 1,2 procent. Tijdens de coronacrisis in 2020 werd al die groei ongedaan gemaakt en kwam de inflatie in de eurozone op 0,3 procent terecht.

Daarop begon de ECB een nieuw opkoopprogramma met de naam PEPP (pandemic emergency purchase programme). In totaal gaf de bank daar meer dan 1 biljoen euro aan uit. Dat programma werd eind maart van dit jaar stopgezet.

Maar het steunprogramma in het kader van de financiële crisis liep toen wel nog door. Dat kon op forse kritiek rekenen van een aantal economen, omdat de inflatie ondertussen grote hoogten bereikte. In mei werd het leven in Nederland 8,8 procent duurder. Volgens de criticasters duwden de schuldenaankopen en de lage rente de inflatie alleen maar omhoog en kwamen huishoudens daardoor in de problemen. Daarom besloot de ECB ook dat programma op 30 juni stop te zetten en de rente op te trekken.

Is dit dan het einde van massale opkoopprogramma's?

Dat is helemaal nog niet zeker. Juist door die plannen om de rente verhogen, komen de zuidelijke eurolanden opnieuw in de problemen met hun schulden. Om een nieuwe eurocrisis te vermijden, kondigde huidig ECB-voorzitter Christine Lagarde al een nieuwe regeling aan om die specifieke landen te ondersteunen.

Hoe die er precies uit gaat zien is nog niet duidelijk, maar economen gaan uit van een vergelijkbaar mechanisme als in het geval van Griekenland. "Waarschijnlijk gaat de ECB obligaties van die landen opkopen, maar gekoppeld aan hervormingseisen", zei ING-econoom Carsten Brzeski eerder tegen NU.nl.

Tijdens de vorige crisis voerde de ECB een instrument in dat OMT heet. Daarmee kan de bank in principe onbeperkt obligaties opkopen van een land dat daarom vraagt, maar die aankopen gaan gepaard met strenge voorwaarden. OMT is sinds de invoering nog nooit gebruikt. Dat zou nu kunnen veranderen.