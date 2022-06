Vanaf aankomende vrijdag moeten sigaretten er neutraal uitzien. Ook zijn reclames voor tabak vanaf dan bijna overal verleden tijd. Staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) wil een 'rookvrije generatie' in 2040, en daar moeten deze nieuwe regels aan bijdragen.

Wat de gemiddelde roker waarschijnlijk het eerst zal merken van de nieuwe regels, is dat sigaretten er vanaf juli allemaal hetzelfde uitzien. Er mag dan dus geen verschil meer zijn in onder andere de kleur, vormgeving en materiaal van een sigaret.

Nadat twee jaar geleden neutrale verpakkingen voor sigaretten zijn ingevoerd, verlegden sommige tabaksfabrikanten de aandacht van een aantrekkelijke verpakking, naar het uiterlijk van de sigaret. Dat is nu ook geen optie meer.

Hoewel reclame maken voor tabak al bijna onmogelijk was, wordt dit met de aanscherping van het reclameverbod nog moeilijker. In alle winkels die rookwaren verkopen is reclame verboden, behalve in tabaksspeciaalzaken. Alleen in de zaak mag reclame gemaakt worden.

Ook wordt de verkoop van verhittingsapparaten aan banden gelegd. Met elektronische verhittingsapparaten wordt tabak verhit in plaats van verbrand. Tot nu toe vielen deze apparaten nog niet onder de Tabaks- en rookwarenwet, vanaf juli is dit wel het geval.

Precies een jaar geleden moesten alle rookruimtes in semipublieke en openbare gebouwen al dicht. In januari was het de beurt aan alle bedrijfspanden en moesten alle sigarettenautomaten weg zijn uit cafés en restaurants.