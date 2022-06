Een aantal bedrijven dat aan telefonische verkoop doet, verwijdert consumenten niet snel genoeg uit hun belbestand. Dat zegt toezichthouder ACM woensdag, die ook waarschuwt dat telemarketeers vooraf duidelijke toestemming moeten hebben van degenen die ze bellen.

Sinds een jaar zijn er nieuwe regels voor telemarketingbedrijven. Die maken het lastiger voor telefonische verkopers om mensen te benaderen. Er moet duidelijk vooraf toestemming zijn ontvangen van degene die wordt gebeld, of de persoon in kwestie moet al klant zijn of zijn geweest.

Volgens de ACM denkt een deel van de bedrijven hier te makkelijk over. "Sommige bedrijven denken dat een procesbeschrijving of een bellijst voldoende is om de vereiste toestemming te bewijzen. Dat is niet het geval", meldt de toezichthouder.

De regels schrijven ook voor dat wie wordt gebeld, duidelijk kan maken dat ze dat niet willen. Als ze dat doen, is een bedrijf verplicht de persoon uit de bellijst te halen. Volgens de ACM doen sommige bedrijven dat te traag. De organisatie waarschuwt dat ze de komende tijd extra gaan controleren of de regels worden nageleefd en zo nodig boetes uit gaan delen.