Nederlanders gebruikten afgelopen jaar fors meer energie die is opgewekt door windmolens en zonnepanelen. Tegelijkertijd daalde de totale hoeveelheid hernieuwbare energie, al kwam dat onder meer door aanpassing van de regels. Dat meldt statistiekbureau CBS woensdag.

In Nederland is afgelopen jaar voor 68 petajoule energie verbruikt die afkomstig is van windmolens. Dat is 36 procent meer dan twee jaar geleden. De stijging komt vooral doordat veel windmolens op zee het hele jaar hebben gedraaid, terwijl dat een jaar eerder slechts een deel van het jaar was. Daarnaast zijn er meer windmolens op land bij gekomen.

Het gebruik van zonne-energie kwam vorig jaar uit op 42 petajoule. Dat betekende een stijging van 28 procent in vergelijking met een jaar eerder. De toename kwam vooral doordat er meer zonnepanelen in gebruik zijn genomen.

Zon en wind zijn dus samen goed voor 110 petajoule, wat neerkomt op 5,5 procent van de totale hoeveelheid verbruikte energie in Nederland vorig jaar.

In totaal kwam vorig jaar 12 procent van de verbruikte energie uit hernieuwbare bronnen. Vorig jaar was dit 14 procent. Die daling komt onder meer doordat er geen hernieuwbare energie uit het buitenland is gekocht. Ook speelt mee dat er nieuwe regels zijn omtrent biomassa. Over die regels is volgens het CBS nog veel onduidelijkheid, waardoor het statistiekbureau niet alle energie uit biomassa heeft meegeteld als hernieuwbaar.