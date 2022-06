Nederlandse piloten hebben aangeboden te helpen bij de beveiliging op Schiphol om de enorme wachtrijen tegen te gaan, meldt pilotenvakbond VNV. De vliegers hopen op deze manier zoveel mogelijk vakantiegangers te helpen.

Ook de piloten zagen de chaos op Schiphol met lede ogen aan. Het annuleren van vluchten deze zomer zet een streep door vakanties en reizen van veel Nederlanders, maar zorgt ook voor gaten in de roosters van het luchtvaartpersoneel. "Veel vliegers vroegen zich af of ze iets konden doen om de situatie te verbeteren", vertelt een woordvoerder van de VNV.

Piloten zijn door hun beroep al bevoegd om een veiligheidsfunctie uit te oefenen, dus zouden zij makkelijker aan de slag kunnen bij de security-afdeling van Schiphol. "Daarnaast hebben zij ervaring met reizigers, dat is ook niet onbelangrijk."

Hoewel de vakbond graag wil helpen, benadrukken zij solidair te zijn met het grondpersoneel van Schiphol. "Wij gaan geen stakingen breken", aldus de woordvoerder. "Wij staan voor onze collega's op de grond en steunen hen in goede en eerlijke afspraken met hun werkgevers."

Hoeveel piloten bereid zijn te helpen op Schiphol, is nog niet bekend. "Maar onze piloten zijn erg betrokken, ik verwacht dat veel vliegers bereid zijn om dit te doen." De VNV heeft het aanbod nu formeel neergelegd bij Schiphol. Als de luchthaven de hulp accepteert, kunnen de piloten actie ondernemen. "Als we ervoor kunnen zorgen dat er één extra vliegtuig kan vertrekken, is dat al winst."

Voor het werk als beveiliger op Schiphol is veel training vereist. Daarom denkt de VNV ook niet dat de vliegers zomaar aan de slag kunnen bij de beveiliging van de luchthaven. Toch verwachten zij dat er genoeg andere taken overblijven, waar de piloten wel kunnen helpen.