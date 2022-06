Hotelketen Accor is ingehuurd om 65.000 lege kamers in appartementen en huizen in Qatar te exploiteren om fans te huisvesten tijdens het WK voetbal dat in november begint. Dat zegt topman Sébastien Bazin van het Franse concern, bekend van ketens als Ibis, Novotel en Mercure, tegen persbureau Reuters.

Qatar heeft Accor, de grootste hoteluitbater in Europa, gevraagd te helpen extra accommodatie beschikbaar te maken. "65.000 kamers is alsof we in een keer zeshonderd hotels openen", zegt Bazin.

De hotelketen zoekt momenteel twaalfduizend tijdelijke buitenlandse werknemers om de kamers op tijd in orde te maken. Het gaat vooral om kamermeisjes, receptionisten en logistieke experts.