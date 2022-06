Nederlanders gaven in het afgelopen kwartaal online flink meer uit aan reizen en evenementen dan een jaar eerder. Daar stond tegenover dat consumenten juist minder pakketjes bestelden op het web. Dat blijkt woensdag uit de webwinkelmonitor van Thuiswinkel.org.

In totaal gaven consumenten online 8,2 miljard euro uit in de eerste drie maanden van dit jaar. Dat is 7 procent meer dan in het eerste kwartaal van vorig jaar. Dat kwam vooral door extra uitgaven aan diensten. Zo gaven we maar liefst 412 procent meer uit aan pakketreizen en zelfs 447 procent aan tickets voor attracties en evenementen.

De stijging komt niet als een grote verrassing. In het eerste kwartaal van vorig jaar golden strenge lockdownregels. In de eerste drie maanden van dit jaar was dat een stuk soepeler. Daardoor hadden meer mensen er vertrouwen in dat ze later in het jaar bijvoorbeeld op vakantie konden.

Aan producten gaven we juist 18 procent minder uit. In vrijwel alle categorieën daalden de bestedingen. Te denken valt aan kleding, schoenen en elektronica. Vergeleken met het eerste kwartaal van 2019, toen van corona nog geen sprake was, waren de uitgaven aan producten nog wel hoger.

Uit de cijfers blijkt ook dat de smartphone als betaalmiddel verder oprukt. Inmiddels wordt een op de drie online aankopen gedaan via de telefoon. Dat is meer dan de laptop, waar de teller blijft steken op 31 procent. De rest wordt gedaan via desktop (20 procent) en tablet (14 procent).