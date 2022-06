Zowel de Franse bandenmaker Michelin als het Finse Nokian staakt zijn activiteiten in Rusland. Het zijn de eerste westerse bandenmakers die zich terugtrekken uit het land.

Het Italiaanse Pirelli en het Duitse Continental zijn ook actief in Rusland. Michelin zegt dat het door toeleveringsproblemen, veroorzaakt door de sancties tegen het land, de productie daar niet kan hervatten.

Mogelijk wordt het vertrek versneld door nieuwe wetgeving die ergens in de komende weken in Rusland in werking treedt. Daarin wordt vastgelegd dat de bezittingen van bedrijven die het land verlaten vanwege de inval in Oekraïne in beslag worden genomen. Ook kunnen daarvoor dan straffen worden opgelegd.

Michelin, dat als eerste bandenmaker in 2004 actief werd in Rusland, legde de productie vlak na de inval medio maart stil. "Het is nu technisch onmogelijk die te hervatten, te midden van een context van algehele onzekerheid", zo laat het bedrijf weten.

Niet lang daarna maakte ook Nokian, voortgekomen uit Nokia, zijn vertrek bekend. Dat bedrijf heeft zijn grootste productiefaciliteit in Rusland.