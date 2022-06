Duitse autoriteiten hebben invallen gedaan bij Hyundai en Kia. De Zuid-Koreaanse autobouwers worden ervan verdacht sjoemelsoftware te hebben gebruikt om de uitstoot van dieselauto's te manipuleren. De autoriteiten doorzochten acht bedrijfspanden in Duitsland en Luxemburg.

Volgens een verklaring van het Openbaar Ministerie van Frankfurt zijn meer dan 210.000 dieselvoertuigen van de twee Zuid-Koreaanse automerken uitgerust met illegale software om de uitstoot te verbloemen.

De software zou afkomstig zijn van leveranciers Bosch en Delphi. Een woordvoerder van Hyundai, waartoe ook Kia behoort, bevestigde de invallen en zei dat het bedrijf volledig samenwerkt met de autoriteiten. Bij de operatie, die werd gecoördineerd door het agentschap Eurojust van de Europese Unie, waren 180 rechercheurs betrokken.

Het gebruik van sjoemeldiesels kwam in 2015 in de Verenigde Staten aan het licht. De Duitse autofabrikant Volkswagen gaf destijds toe op grote schaal emissietesten te hebben gemanipuleerd met sjoemelsoftware. Daardoor leken dieselwagens schoner dan ze in werkelijkheid waren.

Het schandaal heeft het Duitse autoconcern vele miljarden gekost aan boetes en reparatiekosten. Ook tegen andere grote merken als Peugeot, Citroën, DS en Opel zijn massaclaims ingediend vanwege het gebruik van sjoemelsoftware.