Na dertig jaar KLM waarvan zo'n acht jaar als hoogste baas loopt Pieter Elbers deze week zonder groots afscheid voor het laatst de draaideur van het hoofdkantoor in Amstelveen uit. Het waren acht roerige jaren. We zetten acht hoogte- en dieptepunten op een rij.

Op 14 oktober 2014 hoort ook de buitenwereld dat de positie van Camiel Eurlings als president-directeur bij KLM niet langer houdbaar is. De door en door KLM-blauwe Pieter Elbers, die al dicht bij het vuur zat en door velen al genoemd werd voordat Eurlings in beeld kwam, wordt alsnog benoemd in de hoogste positie. Hij begint per direct.

Onder Elbers worden al vrij snel de verhoudingen tussen Amstelveen (KLM) en Parijs (moederbedrijf Air France-KLM) op scherp gezet. Er is gesteggel over geld, Transavia, vliegtuigen en wat al niet meer. De eerste strijd, over zo'n 1 miljard euro aan kasgeld van KLM, wint Elbers.

Voor liefhebbers van vliegtuigen zijn het mooie en melancholische tijden in het tijdperk-Elbers. Zo krijgt KLM de eerste Boeing 787 Dreamliner. Ook worden vliegtuigspotters verblijd met een heuse oranje Boeing 777. Anderzijds gaat de laatste Fokker met pensioen en wordt de niet zo zuinige Boeing 747 door de zuinige Elbers voortijdig aan de kant gezet.

Eerste KLM-staking ooit

De zuinigheid van Elbers, die KLM goed gepositioneerd wil hebben voor de toekomst, leidt tot ingrepen op de werkvloer én de eerste staking van KLM-personeel ooit. Na die eerste werkonderbreking volgt nog een hele reeks. KLM komt er financieel wel steeds beter voor te staan.

Niemand van het personeel lijkt nog boos op Elbers als Parijs hem begin 2019 geen nieuwe termijn lijkt te gunnen als topman van KLM. Het personeel start een petitie voor het behoud van Elbers en komt massaal samen in Amstelveen om steun te betuigen. Zelfs het kabinet bemoeit zich ermee. Elbers mag uiteindelijk door.

Hoewel er door sommigen openlijk aan getwijfeld werd, haalt KLM toch de honderd jaar. Waarmee het, zo kan Elbers niet vaak genoeg benadrukken, de oudste nog onder de eigen naam opererende luchtvaartmaatschappij ter wereld is. "Levenslustig en vol vertrouwen staat KLM op de drempel van een nieuwe eeuw", liet Elbers in oktober 2019 optekenen.

Coronavirus luidde begin van het einde in

Toen wist hij nog niet wat de luchtvaart en later de hele wereld voor de kiezen zou krijgen met het coronavirus. Iedereen herinnert zich nog de beelden van de hele KLM-vloot aan de grond. Zelfs in Rotterdam en Groningen stonden de vliegtuigen geparkeerd. Elbers loodste KLM redelijk ongehavend door deze bizarre periode.

Deze luidde voor hem wel het begin van het einde in. De relatie met Parijs was sinds het aantreden van Ben Smith als hoogste baas daar, al verder verzuurd. Net zoals Eurlings destijds maakt Elbers nu niet zijn termijn af; die zou op 1 mei 2023 eindigen. Marjan Rintel keert na een paar jaar als topvrouw bij NS nu terug op het oude KLM-nest om het stokje van hem over te nemen.