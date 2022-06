Kinderopvangorganisaties mogen de komende twee jaar meer werknemers in opleiding aannemen, heeft minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) besloten. Dit kan de hoge werkdruk en personeelstekorten in de sector verlichten.

Het afgelopen half jaar mochten kinderopvangorganisaties tijdelijk meer werknemers in opleiding inzetten en werd het toezicht versoepeld. Deze maatregelen zouden op 1 juli aflopen, maar omdat er nog steeds grote personeelstekorten in de kinderopvang zijn, is besloten de maatregelen te verlengen.

De sector verkeert al sinds 2019 in een crisis door de personeelstekorten, vertelde Brancheorganisatie Kinderopvang-directeur Emmeline Bijlsma eerder aan NU.nl. "Kinderopvangorganisaties zien zich gedwongen om steeds ingrijpendere maatregelen te nemen. Sommige kinderopvanglocaties hebben zelfs de contracten met ouders moeten beëindigen vanwege het tekort aan personeel."

Het verlengen van de maatregel zal de tekorten in de kinderopvang niet oplossen, maar het zal wel helpen, zegt een woordvoerder van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

"Deze maatregel snijdt aan beide kanten: de leerlingen van de opleiding kunnen sneller aan het werk, waardoor het personeelsbestand vergroot wordt. Dat verlicht ook de werkdruk, die erg hoog is in deze sector, en pakt het tekort aan." Daarbij wordt rekening gehouden met de veiligheid van de kinderen en de kwaliteit van de kinderopvang.

Het kabinet en de brancheorganisaties in de kinderopvang komen binnenkort met meer plannen om de werkdruk en het personeelstekort in de sector op te lossen.