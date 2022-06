Wie een huis heeft gekocht of verkocht, kan vanaf vrijdag in een aantal gevallen zien wat anderen hebben geboden. Geïnteresseerden kunnen dit zien in een digitaal logboek waar makelaars van drie brancheverenigingen op 1 juli mee starten. Het logboek moet het biedproces transparanter maken.

De afgelopen jaren waren er veel klachten over misstanden bij makelaars, mede door de grote krapte op de huizenmarkt. Een van de klachten was dat het onduidelijk was of een te koop staand huis nou wel echt naar degenen met het beste bod ging. Daarnaast verzamelde belangenvereniging Vereniging Eigen Huis (VEH) klachten van mensen die bijvoorbeeld op huizenjacht amper kans maakten zonder aankoopmakelaar.

Het logboek is na afloop van het koopproces op aanvraag in te zien, zodra de bedenktermijn en de termijn voor ontbindende voorwaarden zijn verstreken. Volgens de drie verenigingen die nu met het digitale biedlogboek komen - NVM, VBO en Vastgoedpro - zorgt het logboek voor meer transparantie. Al zeggen ze wel dat het boek niet de ultieme oplossing voor eerdergenoemde misstanden is.

Concreet betekent het dat huizenzoekers die een bod hebben uitgebracht vanaf komende maand kunnen zien welke andere biedingen er zijn gedaan, mits het huis verkocht wordt via een makelaar van een van de drie organisaties. Met dit initiatief lopen de verenigingen vooruit op mogelijke wetgeving. Het kabinet heeft namelijk plannen om het biedlogboek uiteindelijk te verplichten.

Makelaarsverenigingen en het ministerie van Binnenlandse Zaken ondertekenden begin dit jaar een verbeterplan voor de branche. Naast het logboek beloofden makelaars duidelijker te maken aan welke gedragsregels ze zich zullen houden.