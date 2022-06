Nederlanders laten boodschappen, maaltijden en maaltijdboxen sinds de coronacrisis steeds vaker thuis bezorgen. Deze bezorgbedrijven boekten afgelopen jaar gezamenlijk een omzet van 3,9 miljard euro, een toename van maar liefst 278,6 procent ten opzichte van 2019. Dat is inclusief de bezorging van de reguliere supermarkten, blijkt woensdag uit een overzicht van het FoodService Instituut Nederland (FSIN) van vijfhonderd foodbedrijven in ons land.

"We verwachten dat de totale markt voor bezorging jaarlijks met 5 tot 10 procent blijft groeien. De totale omzet zit nu al op bijna 11 procent marktaandeel van de totale foodmarkt. De bezorging is inmiddels een volwassen markt", zegt FSIN-directeur Inga Blokker.

De explosie in de bezorging van maaltijden, boodschappen en maaltijdpakketten is niet alleen in het straatbeeld merkbaar, maar is ook terug te zien in de top tien snelste groeiers van het afgelopen jaar. Die wordt aangevoerd door Uber Eats en Deliveroo, met kort daarachter de twee bezorgdiensten van SPAR en PLUS, maaltijden- en maaltijdboxenbezorger Uitgekookt en websuper Picnic.

Vooral de flitsbezorgers maakten tijdens de coronacrisis een snelle groei door. Gorillas was de eerste speler in Nederland en startte in januari vorig jaar in Amsterdam. Snel daarna volgden Flink en Getir en kwam ook Zapp in de hoofdstad. Gezamenlijk behaalden ze vorig jaar een omzet van 184,4 miljoen euro.

De reguliere supermarkten maken inmiddels al flink gebruik van deze snelle diensten. Zo is Jumbo een strategische samenwerking aangegaan met Gorillas. Daarnaast maakten Albert Heijn en Coop onlangs bekend dat zij via andere platforms zoals Thuisbezorgd.nl en Deliveroo hun boodschappen zo snel mogelijk gaan bezorgen.

Consumentengedrag is flink veranderd

Volgens Blokker is het consumentengedrag de laatste jaren flink veranderd. "We voelen ons opgejaagd als samenleving, dat is de belangrijkste reden voor alle bezorging. Mensen hebben geen zin om op het laatste moment te koken of naar de supermarkt te gaan voor hun boodschappen. En tijdens de coronacrisis is bezorging alleen maar toegenomen omdat restaurants bijvoorbeeld geen alternatief hadden."

Blokker verwacht de komende jaren een flinke overnameslag op de bezorgingsmarkt. "Bijvoorbeeld bij de flitsbezorgers, daar blijven er een of twee over. Er is gewoon geen ruimte voor vijf spelers."

Gorillas en Getir maakten onlangs nog bekend honderden mensen te ontslaan. De flitsbezorgers hebben voor hun snelle uitrol miljarden opgehaald bij durfinvesteerders, maar maken volgens FSIN amper winst. Gorillas heeft al aangegeven de focus te verleggen van "hyper growth" naar "een helder pad naar winstgevendheid".

De vijfhonderd foodbedrijven in ons land behaalden afgelopen jaar een omzet van 49,9 miljard euro. De 140 horecabedrijven realiseerden samen een omzet van 1,8 miljard euro.