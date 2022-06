Airbnb maakt een blijvertje van het verbod om te feesten in een huis dat via het platform gehuurd wordt. Een dergelijk verbod werd tijdens de coronacrisis ingevoerd, als maatregel om het verspreiden van het virus tegen te gaan.

Volgens Airbnb is het aantal meldingen over feesten bijna gehalveerd sinds het verbod is ingegaan in augustus 2020. Het bedrijf laat nu aan het begin van het zomerseizoen weten dat het beleid wordt doorgezet.

Afgelopen jaar werden meer dan 6.600 gasten en aanbieders geschorst omdat ze de regels die feesten verbieden hadden overtreden.

Al voor de coronacrisis werd Airbnb strenger. Zo mochten verhuurders geen 'feesthuizen' meer op de site aanbieden. Ook werden locaties die voor veel overlast in de buurt zorgden eraf gehaald.

De limiet dat een huis aan maximaal 16 mensen verhuurd mag worden, ook ingesteld tijdens de pandemie, komt wel te vervallen.