Pluimveehouders in bepaalde gebieden tegen de Belgische en Duitse grens hoeven zich vanaf dinsdag niet meer aan de ophokplicht te houden. Dat heeft minister Henk Staghouwer (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) dinsdag bekendgemaakt. Volgens de bewindsman is het risico dat pluimvee in die regio's besmet wordt met de vogelgriep relatief beperkt.

Sinds oktober vorig jaar is bij meer dan zestig kippen- en eendenhouders in Nederland vogelgriep aangetroffen. Bij de eerste vondst in oktober werd al meteen een ophokplicht ingevoerd. Dat betekent dat de dieren niet meer buiten mogen komen.

Het betekende ook dat er na een aantal weken geen vrije-uitloopeieren meer in de supermarkten te krijgen waren. Dat is nog steeds het geval.

In sommige delen van het land is het risico op een besmetting volgens Staghouwer niet zo groot. Hij wil daarom de bedrijven in deze regio's wat toekomstperspectief bieden door de ophokplicht op te heffen.

Het gaat om regio's tegen de Duitse grens, met uitzondering van Noord-Groningen en het midden van Limburg. Ook in een deel van Noord-Brabant hoeven de bedrijven hun dieren niet meer binnen te houden. De overige regio's vallen nog wel onder de ophokplicht.

Door het gedeeltelijk opheffen van de maatregelen moeten er binnenkort weer vrije-uitloopeieren beschikbaar in de supermarkt zijn.