Nu het aantal coronabesmettingen en het ziekteverzuim weer oplopen, dringt de vraag zich op of het weer tijd is voor een thuiswerkadvies. Volgens werkgeversorganisatie AWVN is een dwingend thuiswerkadvies niet meer van deze tijd. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hamert nadrukkelijker op de basismaatregelen.

"Bedrijven hebben de afgelopen jaren met vallen en opstaan geleerd hoe we met corona moeten omgaan. Een nieuw thuiswerkadvies is niet zinvol", zegt Jannes van der Velde van AWVN. "De situatie is nu al optimaal. Dwang is niet goed."

Een woordvoerder van VWS zegt dat er geen bepaald omslagpunt is waarop het ministerie dwingende adviezen geeft. "Daar is geen barometer voor. We zien dat het aantal besmettingen oploopt, we houden dat nauwlettend in de gaten. We geven nadrukkelijker aandacht aan het naleven van de basisregels."

De basisregels bestaan onder meer uit testen bij klachten en thuisblijven wanneer de test positief is.

Bedrijven nemen zelf al extra maatregelen, signaleert zowel AWVN als het ministerie. "Je ziet weer vaker desinfectiemiddelen in de winkels en bij sportscholen", weet de VWS-woordvoerder. "In winkels staan de spatschermen nog", vult de woordvoerder van de werkgeversorganisatie aan.

'We willen niet nog meer verzuim'

Volgens AWVN is het hybride werken inmiddels goed ingeburgerd in Nederland. Daarbij werken mensen die dat kunnen en willen voor een deel thuis. "Een thuiswerkadvies is daarmee achterhaald. We hameren wel op het naleven van de basisregels, we willen niet nog meer verzuim."

Het ministerie benadrukt dat het belangrijk is dat mensen de coronavaccinaties halen die geadviseerd worden. "En we zien ook dat mensen weer vaker afstand houden. Zorg vooral ook voor goede ventilatie, zet de ramen open."

De woordvoerder roept ook op rekening te houden met kwetsbare mensen. "Als die een mondkapje dragen en afstand willen houden, respecteer dat."