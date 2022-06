Zo'n twee derde van de werknemers met langdurige coronaklachten die zich bij het UWV meldt, wordt honderd procent arbeidsongeschikt verklaard. De uitkeringsinstantie laat weten dat de ziekte vaak een ingrijpende impact heeft op het leven van deze mensen.

Werknemers die twee jaar ziek zijn en daardoor niet of minder kunnen werken, hebben mogelijk recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Het UWV bepaalt of mensen daarvoor in aanmerking komen.

Zo'n 85 procent van de zieke werknemers met langdurige coronaklachten die bij UWV terechtkomt, krijgt een arbeidsongeschiktheidsuitkering toegekend. In het merendeel van de gevallen zijn zij volledig arbeidsongeschikt verklaard.

"De cijfers weerspiegelen wat onze verzekeringsartsen in de spreekkamer tegenkomen. Ze zien dat langdurige coronaklachten vaak een grote, ingrijpende impact hebben op het leven van cliënten en er dus in veel gevallen sprake is van volledige arbeidsongeschiktheid", zegt Herman Kroneman, medisch adviseur bij het UWV.