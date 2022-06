Het Britse Lagerhuis heeft maandag het wetsvoorstel van de regering aangenomen om de handelsrelatie met Noord-Ierland aan te passen. Er waren 295 stemmen voor en 221 tegen. Nu gaat het voorstel naar de commissiefase, waar er verder naar wordt gekeken.

De regering in Londen kwam eerder deze maand met plannen om het zogeheten protocol voor Noord-Ierland te veranderen. Dat was onderdeel van het Brexit-akkoord met de Europese Unie en zou ervoor moeten zorgen dat er na de Brexit geen harde grens zou komen tussen Noord-Ierland en Ierland. Noord-Ierland hoort namelijk bij het Verenigd Koninkrijk terwijl Ierland bij de EU hoort.

Zo'n grens zou de dure vrede tussen pro-Ierse katholieken en pro-Britse protestanten op het eiland op het spel kunnen zetten.

Het protocol bemoeilijkt de handel tussen Noord-Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk en zorgt ervoor dat de Noord-Ieren de Brusselse regels moeten blijven volgen, zegt Londen. De EU heeft vervolgens drie strafprocedures in gang gezet tegen het Verenigd Koninkrijk.

Ook in Britse kringen is het voorstel niet onomstreden. Binnen de Conservative Party van premier Boris Johnson stemde niet iedereen voor. Onder anderen oud-premier Theresa May is het niet eens met de plannen van de regering. "Het is niet legaal, zal z'n doelen niet bereiken en zal het aanzien van het Verenigd Koninkrijk in de wereld verminderen", zei May.