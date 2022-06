Volgens de rechter heeft Credit Suisse niet genoeg gedaan om te voorkomen dat een malafide klant grote bedragen heeft witgewassen. De bank moet daarom een boete betalen van 2 miljoen Zwitserse frank (1,98 miljoen euro).

Het gaat om een zaak waarin Bulgaarse cocaïnehandelaren tussen 2004 en 2008 hun winsten via Credit Suisse hebben gesluisd. Volgens de rechter had de bank meer moeten doen om dit te voorkomen. Een voormalige medewerker van de bank stond apart terecht en is ook schuldig bevonden.

De rechter besloot, naast de boete, ook beslag te leggen op 12 miljoen franc aan bezittingen. De medewerker kreeg eveneens een boete en een voorwaardelijke celstraf van twintig maanden.

Het is de eerste strafzaak in Zwitserland tegen een bank uit eigen land. Credit Suisse is de tweede bank van het Alpenland, waarvan de economie voor een aanzienlijk deel leunt op de financiële sector.

Zowel de medewerker als de bank ontkennen dat ze fouten hebben gemaakt. Credit Suisse heeft al laten weten tegen de uitspraak in beroep te gaan.

De laatste tijd ligt de Zwitserse bank vaker onder vuur. Zo bleek eerder dit jaar uit gelekte data dat klanten van Credit Suisse betrokken zijn geweest bij onder meer marteling, drugshandel en corruptie. Het zou gaan om de periode van de jaren veertig van de vorige eeuw tot enkele jaren geleden.

Ook is vorig jaar een onderzoek gestart naar debacles rond investeringsmaatschappij Archegos en financierder Greensill. Credit Suisse zou hierbij miljarden hebben verloren, wat voor de Zwitserse politiek aanleiding was om te kijken wat er misging en of het toezicht op de bank verscherpt moet worden.