Lufthansa haalt de superjumbo A380 weer van stal in de zomer van 2023, meldt de Duitse luchtvaartmaatschappij maandag. Als gevolg van de coronacrisis leek de rol van de superjumbo uitgespeeld, maar door het rappe herstel van de luchtvaart hebben meerdere airlines aangekondigd het grote vliegtuig weer van stal te halen.

Volgens Lufthansa wordt de A380 volgend jaar weer in gebruik genomen vanwege de grote vraag naar vliegtuigstoelen. Verder spelen vertragingen bij de levering van andere toestellen ook een rol, aldus de Duitse luchtvaartmaatschappij .

Het is nog niet bekend op welke bestemmingen en hoeveel A380's in gebruik zullen worden genomen. Lufthansa bezit veertien van zulke superjumbo's, die staan geparkeerd in Spanje en Frankrijk.

Lufthansa volgt het voorbeeld van Singapore Airlines, Qantas, ANA en Korean Air, die allen hebben besloten het kolossale vliegtuig van 73 meter weer de lucht in te sturen.