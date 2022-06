De bouwketens van Intergamma, het moederbedrijf achter Karwei en GAMMA, hebben vorig jaar ondanks alle coronamaatregelen meer verkocht dan voor de coronacrisis. Dat meldt de marktleider van doe-het-zelfzaken maandag.

Net als in 2020 speelde de coronapandemie vorig jaar een grote rol voor het moederbedrijf van GAMMA en Karwei. In Nederland moesten de doe-het-zelfzaken vanwege de coronamaatregelen zeker 4,5 maand (gedeeltelijk) dicht.

Hoewel de omstandigheden dus niet ideaal waren, verkochten Karwei, GAMMA en GAMMA België in de Benelux voor 1,4 miljard euro aan onder meer kluswaar en tuinartikelen. Dat bedrag lag 10 miljoen euro hoger dan 2019, toen we nog geen last hadden van het coronavirus.

Volgens vertrekkend CEO Harm-Jan Stoter hebben de ervaringen van coronajaar 2020 er dan ook voor gezorgd dat er in 2021 ondanks winkelsluitingen nog veel mogelijk was. "De ervaring die we in 2020 met winkelen op afspraak, click-and-collect en online bestellingen hebben opgedaan, hebben we in het afgelopen jaar kunnen inzetten om een belangrijk deel van het omzetverlies in de winkels te kunnen compenseren", zegt Stoter.

Stoter denkt dat naast de innovatie van de bouwmarkten ook de hogere energieprijzen een rol hebben gespeeld. Toen die prijzen na de zomer stegen, gingen klussers aan het werk om hun woningen te verduurzamen, iets waar GAMMA en Karwei van profiteerden.

Na twee goede jaren is Stoter voorzichter over dit jaar. Door het lage consumentenvertrouwen, de torenhoge inflatie en de voortdurende oorlog in Oekraïne, verwacht de topman dat consumenten grote uitgaven zullen uitstellen.