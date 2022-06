Sinds de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne lopen de prijzen voor elektriciteit en gas fors op. Dit betekent voor velen een hoge energierekening. Ook zwembaden, sauna's en wellnesscentra krijgen hoge kosten voor hun kiezen. Wat betekenen deze prijzen voor jouw favoriete uitje of zwemabonnement?

Of een bedrijf veel last heeft van de energiecrisis ligt aan hoe groot het bedrijf is en hoe de stand van de techniek is. "Normaal gesproken is de energierekening van een sauna of wellnesscentrum zo'n 6 tot 10 procent van de omzet", vertelt Jos Keizer, voorzitter van de vereniging van Nederlandse Sauna en Wellness bedrijven (VNSWB). "Dat is nu al gestegen naar 10 tot 15 procent."

Dat is een behoorlijke kostenpost, maar toch zal je dit als fervent zwemmer of saunabezoeker niet meteen merken aan de entreeprijzen. Bedrijven die al jaren bezig zijn met verduurzamen, plukken daar nu de vruchten van. Veel bedrijven wekken inmiddels een deel van de energie op door middel van warmtepompen en zonnepanelen.

"Het Noorderparkbad wordt bijvoorbeeld verwarmd met stadswarmte", zegt een woordvoerder van de gemeente Amsterdam, die over een groot aantal van de zwembaden in de stad gaat. "Hierdoor zijn de energiekosten veel minder hoog dan bij andere zwembaden."

Meer investeren in duurzame oplossingen zou de hoge energiekosten kunnen bestrijden, maar dat is niet voor alle bedrijven een mogelijkheid. Keizer: "Onze bedrijven hebben de afgelopen twee jaar veel verliezen geleden vanwege de coronacrisis. Soms is er simpelweg geen geld voor."

Een graadje lager

Een andere oplossing voor de hoge energieprijzen is simpelweg de temperatuur verlagen. In veel Amsterdamse zwembaden gebeurt dit al, daar zijn de temperaturen in verschillende baden verlaagd.

Bij sauna's en wellnessbedrijven ligt dit moeilijker. "Onze hoofdtaak is het geven van een warm bad, niet een koude douche", zegt de voorzitter van de VNSWB.

Kortingen verleden tijd

Als verduurzamen en bezuinigen geen optie is, wordt gekeken of de entreeprijs verhoogd kan worden. De reguliere saunabezoeker zal hier niet meteen de dupe van zijn, maar een echte koopjesjager merkt dit wellicht al snel.

"Veel sauna's geven net als pretparken een tarief met korting op bepaalde dagen of bij speciale acties. Zij kunnen er nu voor kiezen minder korting te geven, of te stoppen met dit soort acties", vertelt Keizer.

Gemeentelijke zwembaden zullen minder snel hun prijzen verhogen, maar ook zij sluiten niet uit dat er tariefswijzigingen volgen.