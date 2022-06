Wekelijks blijven er tientallen grote vissersboten aan wal door de hoge brandstofprijzen. De zogeheten kotters die wel de zee op gaan, doen dat puur om de zaak draaiende te houden en te voorkomen dat bemanningsleden op zoek gaan naar ander werk. Dat vertelt de Vissersbond maandag aan NU.nl.

Ook de problemen in de visserij zijn te herleiden aan de oorlog in Oekraïne. Sinds de Russische invasie zijn de brandstofprijzen meer dan verdubbeld: van ongeveer een halve euro naar 1,20 euro per liter stookolie. Kort na het begin van de oorlog werden vissers nog gedeeltelijk gecompenseerd vanuit de handel, maar deze brandstoftoeslag bleek te duur om in stand te houden.

En dus is vissen op het moment erg prijzig, waardoor de zee op gaan in veel van de gevallen verliesgevend is. "Hierdoor zien we wekelijks tientallen grote kotters aan wal blijven", zegt een woordvoerder van de belangenvereniging.

Vissers die nog wel de zee op gaan, doen dat niet omdat het zo winstgevend is, maar puur om de bemanning binnenboord te houden. De bemanning op een kotter wordt betaald via een zogeheten deelloon, een deel van de opgeviste opbrengst. Als er niet wordt gevist, lopen de vissers het risico dat de bemanning op zoek gaat naar ander werk.

De bemanning is juist van levensbelang voor de grote vissers, omdat ze gekwalificeerd personeel nodig hebben om de zee op te gaan, legt de woordvoerder uit. Zonder die crew ontstaan er dus nóg meer problemen.

Saneringsregeling een stuk aantrekkelijker door dure stookolie

Aangezien de oorlog in Oekraïne nog altijd woedt, lijkt het er niet op dat stookolie binnen afzienbare tijd betaalbaarder wordt. Eventuele steun vanuit Den Haag laat nog op zich wachten, al stemde de Tweede Kamer onlangs vóór een motie om de visserij tijdelijk te steunen.

Wat wel zeker is, is dat er een saneringsregeling aankomt. Die wordt betaald met de zogeheten Brexit Adjustment Reserve, een Europees potje geld om de gevolgen van Brexit op te vangen. Daarvan is 155 miljoen euro gereserveerd voor vissers die ermee willen stoppen. Momenteel wordt de uitwerking daarvan nog onder de loep genomen door Brussel.

Hoewel er dus nog geen gebruikgemaakt kan worden van de regeling om te stoppen met vissen, merkt de Vissersbond wel dat deze volop in de gaten wordt gehouden. "Door de brandstofcrisis zien we dat er steeds meer interesse is vanuit de vissers voor de saneringsregeling."