De leden van de G7 komen dinsdag met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. De grote industrielanden van de wereld, waaronder de VS, Duitsland en Japan, willen daarmee Moskou verder onder druk zetten om de oorlog in Oekraïne te staken. Ook zijn er plannen voor een prijsplafond voor Russische olie, aldus een hoge Amerikaanse overheidsfunctionaris.

Met de nieuwe sancties wil het landenblok, waartoe verder Canada, het VK, Frankrijk en Italië behoren, de inkomsten van Rusland flink terugdringen. Dat land verdient nu nog veel geld aan de verkoop van onder meer olie en gas, maar de maatregelen moeten dat beperken. Ook zijn de sancties erop gericht de schade voor andere landen zo klein mogelijk te houden.

Veel westerse landen worstelen namelijk met inflatie, onder meer door de hoge prijzen voor brandstof en gas. Het instellen van een maximumprijs voor Russische olie kan ervoor zorgen dat Rusland minder geld verdient aan de verkoop, terwijl tegelijkertijd de energieprijzen kunnen dalen, is de gedachte.

De plannen zijn niet helemaal nieuw. Vorige week zei de Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen al dat er een prijsplafond moest komen voor Russische olie. Dit zou kunnen door het financieren of verzekeren van olietransport boven een bepaalde hoeveelheid te beperken of te verbieden. De exacte uitwerking van de plannen is nog niet bekendgemaakt.

Zondag liet de Amerikaanse president Joe Biden al weten dat de G7-landen ook een importverbod voor Russisch goud willen invoeren. Een officiële aankondiging komt naar verluidt dinsdag, na afloop van de driedaagse topconferentie in het Duitse Schloss Elmau, waar ook de EU aanwezig is.

De G7-leiders komen naar verwachting ook met toezeggingen om Oekraïne financieel, humanitair, militair en diplomatiek te helpen zolang dat nodig is. Daar hoort onder meer de levering van geavanceerde wapens bij.