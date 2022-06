Grote Amerikaanse bedrijven als Disney, JP Morgan, Amazon en Meta gaan de reiskosten betalen van werknemers die naar een andere staat moeten om een abortus te laten uitvoeren. Afgelopen vrijdag is in de VS het landelijk recht op abortus geschrapt, waardoor staten zelf kunnen beslissen of het toegestaan is of niet.

Het Amerikaanse hooggerechtshof besliste vrijdag dat abortus in de VS niet langer een recht is. In negen staten - allemaal staten waar Republikeinen aan de macht zijn - is abortus ondertussen illegaal en in nog eens twaalf staten is een verbod in de maak. Dat betekent dat vrouwen in die staten ver moeten reizen als ze een abortus willen laten uitvoeren.

Om de ingreep nog steeds toegankelijk te houden, hebben een aantal bedrijven al toegezegd de reiskosten op zich te nemen. Disney vertelde de 80.000 personeelsleden in Florida, waar abortus sinds dit weekend verboden is, de impact van de uitspraak te erkennen en de werknemers "uitgebreide toegang" tot betaalbare gezondheidszorg te willen bieden. Het maakt daarbij niet uit waar het personeelslid woont.

Ook de zakenbank JP Morgan betaalt alle reiskosten voor medische ingrepen, inclusief abortussen, blijkt uit een mail die persbureau Reuters kon inkijken.

Andere bedrijven die soortgelijke aankondigingen deden, zijn de bank Goldman Sachs, Facebook-moederbedrijf Meta, spijkerbroekenmaker Levi Strauss en taxibedrijven Lyft en Uber.

Onder andere Amazon, Yelp en Citigroup hadden eerder al gezegd dat ze de reiskosten voor een abortus op zich zouden nemen.