Nu een hittegolf in Japan tot meer aircogebruik leidt, heeft de regering de 37 miljoen inwoners van hoofdstad Tokio en omringende steden gevraagd om maandagochtend hun lichten uit te doen. Zo wil de regering voorkomen dat het land zonder elektriciteit komt te zitten.

De temperaturen in Tokio liepen afgelopen weekend op tot 35 graden en in de nabijgelegen stad Isesaki werd zelfs 40 graden genoteerd. Dat is de hoogste temperatuur ooit gemeten in Japan in juni.

Daarom heeft de regering de inwoners van de hoofdstad opgedragen om hun airconditioning volop te laten draaien, maar tegelijk zo weinig mogelijk licht te gebruiken tussen 15.00 en 18.00 uur (lokale tijd). Op die manier zou de overconsumptie van elektriciteit moeten dalen naar 3,7 procent, zei het ministerie van Economie zondag. Japan heeft een buffer van zo'n 3 procent om aan de vraag te kunnen voldoen.

"Als de vraag plots groter wordt en er problemen zijn met het aanbod, kan die buffer onder de 3 procent zakken en dat kan tot grote problemen leiden", aldus het ministerie.

Japan kampt met elektriciteitsproblemen sinds in maart enkele kerncentrales zijn stilgelegd door een aardbeving. Dat komt bovenop de sluiting van oudere elektriciteitscentrales om klimaatredenen.

Eerder deze maand had de overheid al aan huishoudens en bedrijven gevraagd om tijdens de zomermaanden zo weinig mogelijk elektriciteit te gebruiken.