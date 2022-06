De concurrentie tussen verschillende sectoren om personeel aan te trekken is zo groot dat werkgevers steeds vaker bereid zijn tot een extra loonsverhoging. "Werknemers worden gevraagd over te stappen voor meer loon en vrije dagen. Ook bieden bedrijven vaker een hoger salaris aan om werknemers te behouden. Met de hoge energieprijzen, duurdere grondstoffen en oplopende lonen zijn we bang voor een verder effect op de inflatie", zegt voorzitter Ingrid Thijssen van werkgeversvereniging VNO-NCW in gesprek met NU.nl.

Hoe nijpend is het personeelstekort op dit moment?

"De problemen zijn heel groot. We zien het aan restaurants die op bepaalde dagen niet open zijn, serveersters en obers die zich het schompes lopen, treinen die niet kunnen rijden en uiteraard de problemen op Schiphol. Het personeelstekort heeft ook effect op bepaald beleid zoals de energietransitie en het woningtekort. Ik spreek geen ondernemer die er geen last van heeft."

Wat zijn volgens werkgevers de oplossingen?

"We spelen een belangrijke rol en samen met het kabinet moeten we overgaan tot onconventionele maatregelen. Deeltijders moeten gestimuleerd worden om meer uren te werken. Als werkgevers moeten we werk en privé dan goed regelen. Ook zal er echt iets gedaan moeten worden aan de fiscale regels: zorg ervoor dat deeltijders bepaalde toeslagen niet kwijtraken en ook meer gaan verdienen als ze langer werken."

De discussie over deeltijders speelt al langer, maar komt nog steeds niet van de grond. Zijn er nog andere opties?

"Zeker, er is een groep mensen die niet actief is op de arbeidsmarkt. We moeten deze mensen helpen om aan het werk te gaan. Verder moeten we meer inzetten op robotisering en digitalisering, waardoor de arbeidsproductiviteit omhoog kan. En dan zijn er nog de arbeidsmigranten: dat moeten we echt fatsoenlijk regelen. Dat betekent goede huisvesting en een salaris conform de cao."

In hoeverre stevent Nederland af op een recessie. Wat zijn de geluiden uit uw achterban?

"De vrees voor een recessie is groot. De hoge energieprijzen blijven nog wel even hoog en dat wordt doorberekend aan de consument. Het consumentenvertrouwen gaat omlaag en bedrijven stoppen met investeren. Wij gaan ervan uit dat we in de tweede helft van dit jaar in een recessie belanden."

Ook is er nog een nieuwe coronagolf op komst. Zijn er zorgen over een mogelijke nieuwe lockdown bij bedrijven?

"We hopen natuurlijk van niet, maar in het zwartste scenario kunnen we het simpelweg niet uitsluiten. Maar verschillende sectoren hebben plannen om dit te kunnen voorkomen. We kunnen dit als maatschappij voorkomen door ons aan de basisregels te houden. Geef dus geen handen meer, doe aan zelftesten, houd afstand en blijf thuis bij klachten."